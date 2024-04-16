Смирнова Ольга

Страна: Россия

Город: Москва

Регион: Москва

Учебное заведение: 57

Был(а) последний раз: 16.04.2024 18:06

Дата регистрации: 11.01.2016 21:29:05

День рождения: 19 Сентября

Сетевой проект: Сертификат соответствия ИСО 9001

Стоит начинать «с нуля» - поговорим о законе об образовании Особое внимание в новом документе было уделено дошкольному образованию. И здесь стоит выделить два основных пункта, на которые стоит обратить внимание. В соответствии со статьей 10.4 дошкольное образование ставится в один ряд со всеми иными ступенями – начальным, основным и средним специальным. Исходя из первого аспекта в статье 5.3 прописано, что на дошкольное образование распространяются все нормативно-правовые акты, в том числе и образовательные стандарты. При этом закон об образовании ст. 273 существенно расширил возможности обучения. Родители теперь могут выбирать из большего числа дошкольных заведений, более того, ребенок данное образование может получить и в семье. В рассматриваемом документе произошли достаточно серьезные изменения и в области профессиональной подготовки. Начальное профессиональное образование, а соответственно, и профучилища канули в прошлое. Эту ступень передали учреждениям среднего профессионального звена. Обусловлено это необходимостью более высокого уровня подготовки специалистов по рабочим специальностям в связи с внедрением на производствах большого количества инновационных технологий и оборудования. Понятно, что материально-техническая и педагогическая база средних профессиональных учебных заведений повыше. Таким образом, закон РФ об образовании сделал взаимоотношения всех участников процесса более понятными и открытыми и перевел их на новый качественный уровень. Тем не менее, по мнению многих специалистов в этом направлении еще есть над чем работать представителям законодательной власти и общественности.